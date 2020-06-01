Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга предлагают расширить налоговые преференции по упрощенной системе налогообложения в рамках второго пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. Такое решение поддержали 1 июня на заседании правительства Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Теперь документ будет внесен в Заксобрание.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее Смольный уже снизил ставку по упрощенной системе с 6% до 3% по «доходам» и с 7% до 3% по системе «доходы минус расходы». Этой преференцией могут воспользоваться гостиницы, общепит, предприятия туризма, спорта, культуры, образования и прочие пострадавшие отрасли.

«Это отрасли, которые попали в первый пакет поддержки, тем не менее с момента его принятия произошли видоизменения федерального перечня, еще целый ряд отраслей были признаны пострадавшими, в частности, речь идет об авиаперевозках, о здравоохранении, социальных услугах, розничной торговле непродовольственными товарами», — сказал глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Теперь на эти отрасли он предлагает распространить упомянутые преференции. Кроме того, предлагается поддержать не только официально «наиболее пострадавших», но и обрабатывающее производство, и НИОКР.

«Хоть эти предприятия не указаны напрямую в числе пострадавших, мы понимаем, что сейчас важно поддержать системно эту основополагающую для Петербурга отрасль — обработку, и заложить основу для перспективного развития; поддержка инноваций, опытно-конструкторских работ тоже кажется для нас принципиально важной», — добавил глава комфина.

По его словам, порядка 43 тыс. индивидуальных предпринимателей и небольших предприятий занимаются бизнесом в сфере НИОКР и обрабатывающего производства, и порядка 7,5 тыс. из них пользуются упрощенной системой налогообложения.

Для всех предприятий пострадавших отраслей за все отчетные периоды 2020 года отменяются авансовые платежи по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам, но в заявительном порядке. При отсутствии заявления предприятие вправе воспользоваться отсрочкой с последующей рассрочкой по уплате авансовых платежей.

Расширение таких налоговых преференций обойдется городскому бюджету в 2,4 млрд рублей в 2020 году, из них 1,8 млрд рублей — потери по авансовым платежам.

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Напомним, в Санкт-Петербурге индекс промышленного производства (ИПП) в январе-апреле 2020 года, по сравнению с январем-апрелем 2019 года, составил 97,1%. При этом в обрабатывающих производствах зафиксировано снижение индекса на 3,4%.

Среди обрабатывающих производств, на долю которых приходилось 74,1% промышленности города, больше всего пострадало производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов (снижение на 19%), машин и оборудования (на 14%), прочих транспортных средств и оборудования (на 6,5%), готовых металлических изделий (на 6%), напитков (на 5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 4%).

Положительную динамику производства за период сохранилась удалось сохранить лишь в девяти классах обрабатывающих производств из 23, участвующих в расчете ИПП.

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