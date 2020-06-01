Москва, , 15:38 — REGNUM В Минпромторге констатируют спад до 70% непродовольственного сегмента на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

«До 70% составил спад непродовольственного сегмента… У нас тоже здесь пытались работать по схеме доставки через интернет, но смогли только 10−15% падения своего компенсировать», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе онлайн-встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Ситуация в экономике в целом имеет негативную тенденцию, охарактеризовали ситуацию в Минпромторге в целом.

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