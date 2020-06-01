Москва, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM На прошлой неделе Россия завершила закупки средств индивидуальной защиты из Китая. Об этом сегодня, 1 июня, на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Он пояснил, что потребность в этих средствах индивидуальной защиты была закрыта внутренним производством.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что суммарно за апрель и май в Россию из Китая поступило почти 300 млн масок. Он пояснил, что это не только организованные при содействии Минпромторга поставки компанией «Дельрус», которая занимается поставками средств индивидуальной защиты регионам, но и гуманитарная помощь, а также заказы коммерческих структур.
Добавим, что, по данным председателя правительства РФ Михаила Мишустина, каждые сутки российские предприятия производят около 9 млн защитных масок.
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