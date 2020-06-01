Лондон, , 15:25 — REGNUM Британский автопроизводитель McLaren в первом квартале 2020 года понёс существенные убытки. Об этом сообщает The Financial Times.

Согласно опубликованным данным, британский автопроизводитель в первом квартале текущего года понёс потери в размере 133 млн фунтов стерлингов. При этом за весь 2019 года убытки марки составили 24 млн фунтов стерлингов. В свою очередь доход компании уменьшился до 109 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что с января по март продажи McLaren составили 307 единиц. При этом за такой же период прошлого года дилеры марки смогли реализовать 963 машины.

«В данный момент постепенно восстанавливаем производство машин и собираемся вернуться на трек, поскольку «Формула-1» готовится к летнему перезапуску», — говорится в сообщении McLaren для инвесторов.

Ранее подразделение спецпроектов McLaren Special Operations (MSO) представило последнюю серию спорткара 600LT Spider под названием Segestria Borealis by MSO. Авто будет выпущено тиражом в 12 единиц.

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