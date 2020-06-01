Посёлок городского типа Суксун, Пермский край, , 15:14 — REGNUM В Пермском крае Суксунский завод средств защиты «РОСОМЗ» увеличил выпуск защитных очков до 50 тыс. в сутки. В планах наращивание объектов до 70 тыс. в сутки, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«По очкам мы в восемь раз увеличили объемы производства. Планируем и дальше наращивать производство СИЗ для защиты глаз и лица — к сентябрю увеличим этот показатель на 30% — до 70 тыс. единиц в сутки», — сказал гендиректор предприятия Иван Колчанов.

Стоит отметить, что пермский завод поставляет свою продукцию в 50 регионов России и полностью покрыл потребности медучреждений Пермского края в защитных очках и щитках на лицо.

Напомним, в мае на предприятии побывал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он высоко оценил темпы перестройки предприятия для производства средств индивидуальной защиты. Была достигнута договорённость об освоении других направлений, в частности, производства спортивного инвентаря при поддержке федерального ведомства. В планах выход с новой продукцией на экспорт.

Для расширения производства получен специальный заем Фонда развития промышленности в сумме 342 млн рублей. Закуплено новое оборудование, создано 100 новых рабочих мест.

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