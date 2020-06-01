Бишкек, , 15:06 — REGNUM Доходы государственного бюджета Киргизии за январь — апрель 2020 года сложились на уровне 38 млрд 511,6 млн сомов (36 млрд 938 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Из этой суммы доходы республиканской казны составили около 33 млрд 173,9 млн сомов (31 млрд 818 млн рублей), а доходы местных бюджетов — почти 6 млрд 123,3 млн сомов (5 млрд 873 млн рублей).

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Вместе с тем, за первые четыре месяца текущего года расходы госбюджета Киргизии достигли 49 млрд 52,5 млн сомов (47 млрд 48 млн рублей).

При этом траты из республиканской казны превысили 44 млрд 396,3 млн сомов (42 млрд 582 млн рублей), а из местных бюджетов — 5 млрд 441,7 млн сомов (5 млрд 219 млн рублей).

Таким образом, дефицит государственного бюджета Киргизии уже достиг 10 млрд 540,9 сомов (10 млрд 110 млн рублей).

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