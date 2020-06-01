Саранск, , 15:03 — REGNUM В середине июня планируется запустить работу второй производственной линии стекольного завода в Рузаевке. Об этом заявил зампред правительства Мордовии — министр экономики Владимир Мазов.

В настоящее время на предприятии работают около 300 человек, запуск второй линии потребует практически удвоения численности сотрудников завода.

«В момент, когда Мордовия вместе со всей страной и миром переживает экономический кризис, вызванный последствиями пандемии коронавируса, организация второй очереди стекольного завода поможет трудоустроиться сотням человек, которые начнут получать зарплату и обеспечивать свои семьи», — подчеркнул министр.

ИА REGNUM напоминает, стекольная компания «Развитие» является резидентом ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) Рузаевка. Производство ЗАО «Рузаевский стекольный завод» было запущено в 2008—2009 годах. В дальнейшем в связи с падением спроса на стеклотару мощности предприятия стали снижаться.

Летом 2019 года завод возобновил работу на площадке ТОСЭР Рузаевка. В качестве резидента предприятие получило страховые и налоговые льготы.