Рига, , 15:01 — REGNUM Правительство Латвии на текущей неделе объявит о закупке 400 000 защитных масок для малообеспеченных. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщила 1 июня директор департамента внутреннего рынка минэкономики Латвии Инга Апсите в ходе вебинара, организованного Центром по защите прав потребителей.

«После завершения закупки эти маски будут розданы самым малообеспеченным группам населения через структуры министерства благосостояния», — сказала Апсите.

По ее словам, это решение принято на основе разработанной политики по централизованной закупке медицинских масок. В соответствии с разработанными критериями заказ разместит Центр закупки при Национальных вооружённых силах.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.