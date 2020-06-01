Берлин, , 15:03 — REGNUM Один из немецких шоурумов выставил на продажу Plymouth для кольцевых гонок 1970 года выпуска. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Авто выполнено в модификации Road Runner. Оно было спроектировано специально для кольцевых гонок серии NASCAR Grand National ракетным инженером Джоном Поинтером.

Машина имеет специфический аэродинамический обвес и большое антикрыло. Всего автокомпания выпустила 1920 таких автомобилей.

Редкая модель окрашена в белый цвет, а на корме у него размещены фирменные наклейки и заводской спойлер. Салон авто также выполнен в белом цвете. Кресла обтянуты кожей. По словам продавца, машина ни разу не реставрировалась.

В движение спорткар приводит 375-сильный мотор V8 рабочим объёмом 7,2 литра. Движок сочетается с трехскоростным «автоматом». От 0 до 100 км/ч машина разгоняется за шесть секунд и набирает максимальную скорость в 240 км/ч.

Стоимость авто можно узнать по запросу. Однако два года назад цена данной модели доходила до 200 тыс. долларов (около 14 млн рублей).

Напомним, в июне текущего года на аукционе Mecum в США на торги выставят автомобиль, который состоит из половин Dodge Colt и Plymouth Champ.

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