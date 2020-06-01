Березники, Пермский край, , 14:51 — REGNUM В Прикамье из-за отставания от графика строительства жилых домов расторгнут договор с ООО «ПСК «БОР», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Корпорация развития Пермского края».

Решение принято 1 июня. Оно связано с нарушением условий договора и срывом графика работ. Отставание составило от полугода до девяти месяцев.

Кроме того, подрядчик в установленный срок не продлил банковскую гарантию и не предоставил план мероприятий по ликвидации отставаний на объектах.

«Темп строительства на части объектов катастрофически отстаёт от нормативного. Еще в рамках майского рабочего визита было очевидно, что работы на части домов вообще не ведутся. Ситуация, к сожалению, не изменилась. Подтвердить свою способность достроить эти объекты компании не удалось», — сказал гендиректор АО «КРПК» Алексей Бураков.

Переконтрактация на достройку девяти домов второй и третьей очередей состоится в июне 2020 года, когда оценят и зафиксируют объемы строительства.

Стоит отметить, что компания «ПСК «БОР» вела работы по строительству пяти домов шестого квартала, трех домов 10 квартала и одного дома 15-го квартала нового микрорайона «Любимов» в Березниках.

Напомним, жилой комплекс в правобережной части города возводят для переселения жителей из домов, которые признаны непригодными для проживания из-за техногенной аварии.

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