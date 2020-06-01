Сеул, , 14:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи прогнозирует увеличение темпов экономического роста страны в 2020 году на 0,1%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По их словам, снижение показателя связано с вялым внутренним спросом и сокращением экспорта на фоне пандемии коронавируса.

Ранее правительство Южной Кореи прогнозировало увеличение темпов роста экономики страны на 2,4%. Предполагается, что в 2021 году темпы роста экономики вырастут до 3,6%.

Ожидается, что к концу года экспорт товаров из Южной Кореи сократится на 8%, импорт — на 8,7%, а в следующем году, напротив, экспорт увеличится на 8,5%, а импорт — на 9,2%.

Кроме того, власти страны прогнозируют в 2020 году снижение потребления в частном секторе на 1,2%, инвестиций в строительство — на 1%, однако, инвестиции в производственные мощности, напротив, увеличатся на 1,7%.

Уровень занятости лиц в возрасте от 15 до 64 лет сократится до 66,4%, а инфляция составит 0,4%.