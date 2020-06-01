Саранск, , 14:47 — REGNUM На поддержку малого и среднего бизнеса Мордовии планируется направить 480 млн рублей. Об этом заявил зампредседателя правительства — министр экономики республики Владимир Мазов.

Более 7 тыс. налогоплательщиков региона попадают в категорию граждан, которые могут получить прямую безвозмездную помощь в объеме 12 130 рублей на сотрудника при сохранении 90% штатной численности работников. В этих компаниях Мордовии трудятся около 20 тыс. человек. Мазов уточнил, что выплаты будут осуществляться в течение двух месяцев.

«Данные меры поддержки мы оцениваем на уровне 450−480 млн рублей. За первый месяц уже выплачено 240 млн рублей. На сегодня подано заявлений на 187 млн рублей. Фактически выплачено 141 млн рублей», — подчеркнул Мазов. Он уточнил, что 65% налогоплательщиков уже получили выплаты.

ИА REGNUM напоминает, ранее президент России Владимир Путин поручил оказать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, которые сохранили большинство работников по состоянию на 1 апреля текущего года.