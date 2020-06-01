Архангельск, , 14:44 — REGNUM Онежский ЛДК увеличил отгрузку продукции на фоне отрицательной динамики экспорта российских пиломатериалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

По данным Росстата, в первые четыре месяца 2020 г. в России промышленное производство пиломатериалов сократилось на 2,5%, до 9,6 млн кубометров. Производство пиломатериалов на Онежском ЛДК, напротив, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%, до 79,344 тыс. кубометров.

На этом фоне Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат Segezha Group в Архангельской области увеличил объемы отгрузки продукции на экспорт почти на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Иностранным покупателям было отгружено 51 360 кубометров пиломатериалов. Онежские пиломатериалы из еловых и сосновых пород северной древесины востребованы в Китае, Великобритании, Франции, Нидерландах, Бельгии, Германии, Эстонии и Египте.

Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат отгружается мультимодальными перевозками, контейнеры подаются под погрузку по железной дороге и морским транспортом (судовыми партиями).

«Как и планировали, в апреле мы смогли увеличить месячную загрузку контейнерами по сравнению с прошлогодним показателем более чем в два с половиной раза, достигнув почти 9450 кубометров, — сообщил исполнительный директор Онежского ЛДК Александр Варакин. — Комбинат продолжает отгрузку продукции морским транспортом, в течение января-апреля текущего года отправили 7 судов. Навигацию со своего причала открыли 7 мая, отгрузив более 15 551 кубометров пиломатериалов в порты Гримсби, Онфлёр, Александрия».