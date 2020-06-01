Архангельск, 1 июня 2020, 14:44 — REGNUM Онежский ЛДК увеличил отгрузку продукции на фоне отрицательной динамики экспорта российских пиломатериалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.
По данным Росстата, в первые четыре месяца 2020 г. в России промышленное производство пиломатериалов сократилось на 2,5%, до 9,6 млн кубометров. Производство пиломатериалов на Онежском ЛДК, напротив, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%, до 79,344 тыс. кубометров.
На этом фоне Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат Segezha Group в Архангельской области увеличил объемы отгрузки продукции на экспорт почти на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Иностранным покупателям было отгружено 51 360 кубометров пиломатериалов. Онежские пиломатериалы из еловых и сосновых пород северной древесины востребованы в Китае, Великобритании, Франции, Нидерландах, Бельгии, Германии, Эстонии и Египте.
Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат отгружается мультимодальными перевозками, контейнеры подаются под погрузку по железной дороге и морским транспортом (судовыми партиями).