Москва, , 14:36 — REGNUM Кредитной программой поддержки пострадавших от кризиса отраслей сможет воспользоваться только четверть предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом 1 июня заявил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Поскольку программа действует на предприятиях наиболее пострадавших отраслей, она может охватить только 25−30% малого и среднего бизнеса. В апреле 40% предприятий оценивали своё положение как катастрофическое. В мае уже 53% предприятий оценивали своё положение, как катастрофическое», — отметил Сигал.

По его мнению, меры поддержки бизнеса в России недостаточны. Из-за этого присутствует риск усугубления экономического кризиса.

«Если не предпринять экстренные меры, то последствия и для бизнеса, и для банков могут быть самые катастрофические», — заявил эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Вторая волна коронавируса может обрушить туриндустрию