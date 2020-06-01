Москва, , 14:24 — REGNUM По итогам апреля 2020 года в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) в России лидером по величине средневзвешенной цены стал Lamborghini Urus. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным аналитиков агентства, за отчетный месяц в России было продано пять Lamborghini Urus по средневзвешенной цене 15,2 млн рублей за экземпляр.

Второе место на авторынке в сегменте SUV по показателю средней стоимости заняла модель Bentley Bentayga. В отчётный период российские автолюбители приобрели 14 таких автомобилей. Средний ценник на один Bentley Bentayga составил 13 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz G-Класса. В апреле дилеры продали 65 таких авто по средневзвешенной цене 12,5 млн рублей за экземпляр.

Напомним, что с марта по апрель 2020 года оборот в сегменте SUV сократился с 116,6 до 59 млрд рублей соответственно. При этом за первые четыре месяца текущего года российские автолюбители потратили на покупку новых кроссоверов и внедорожников 433,8 млрд рублей.

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