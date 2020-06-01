Москва, , 13:59 — REGNUM В России рост числа безработных будет наблюдаться в третьем квартале 2020 года. Именно этот период станет наиболее сложным для российского рынка труда. Об этом сегодня, 1 июня, в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы федерального ведомства, «это пиковое значение накопленного объёма безработных граждан».

«Исходя из макроэкономических параметров и прогнозов социально-экономического развития в Российской Федерации, мы понимаем, что наиболее сложным для нас будет, наверное, третий квартал», — сказал министр.

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При этом Котяков отметил, что уже в четвертом квартале динамика будет стабилизироваться. А в начале первого и второго кварталов 2021 года министерство надеется увидеть положительную динамику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что количество официально зарегистрированных безработных в России на сегодняшний день достигло 2,09 млн человек, причём их количество постоянно растёт.

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