Москва, 1 июня 2020, 13:49 — REGNUM РФ предстоит массовое банкротство средних и малых компаний, а изрядный процент самозанятых рискует вообще остаться без доходов, считает социолог Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого НИУ ВШЭ, который показал, что почти 40% жителей РФ столкнулись с сокращением заработных плат после начала пандемии.
Кроме того, Кагарлицкий отметил, что банкротство небольших и средних компаний ещё только впереди, а «изрядный процент самозанятых» рискуют вообще остаться без каких либо доходов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин заявил, что в России значительная часть работодателей по разным причинам и поводам уменьшила зарплату своим сотрудникам.
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