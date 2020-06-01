Москва, , 13:49 — REGNUM РФ предстоит массовое банкротство средних и малых компаний, а изрядный процент самозанятых рискует вообще остаться без доходов, считает социолог Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого НИУ ВШЭ, который показал, что почти 40% жителей РФ столкнулись с сокращением заработных плат после начала пандемии.

«Эти 40% достаточно объективный показатель. И крайне удручающий. Ведь 40% от основной массы наёмных работников — можете представить себе, сколько это миллионов человек! Дело в том, что значительная часть людей получает заработную плату в «серую». Официальная заработная плата будет числиться одна, а людям выдают другую. Таким образом предприниматели уклоняются от социальных взносов. Но поэтому люди ощущают падение заработной платы в своём кармане, а официальная статистика покажет более оптимистичную картину, так как государство фиксирует только официальные данные», — сказал социолог.

Кроме того, Кагарлицкий отметил, что банкротство небольших и средних компаний ещё только впереди, а «изрядный процент самозанятых» рискуют вообще остаться без каких либо доходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин заявил, что в России значительная часть работодателей по разным причинам и поводам уменьшила зарплату своим сотрудникам.

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