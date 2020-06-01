Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Более строгие правила учета самозанятых в Грузии предложил ввести исполнительный директор Национальной службы статистики (Грузстат) Гогита Тодрадзе. Он 1 июня выступил на заседании парламентского комитета по отраслевой экономике, сообщает интернет-издание Sova.news.

«630 тысяч самозанятых работают в сельской местности. Их значительная часть, примерно 70−80%, производят продукты только для собственного потребления. По новой методологии, они больше не будут считаться самозанятыми», — сказал Тодрадзе.

Представитель Грузстата добавил, что эти граждане не перейдут сразу в категорию «безработные», им предложат в течение двух недель найти работу.

Напомним, в Грузии в связи с экономическим кризисом государство начало выплачивать единовременную помощь по 300 лари (около $90 по курсу). К 1 июня ее получили свыше 50 тыс. человек.

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