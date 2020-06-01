Москва, , 13:25 — REGNUM Рубль начинает летний период бодро, на мажорной ноте. Котировки доллара к рублю опускаются ниже 70 руб. — важнейшего технического и психологического уровня, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Рубль в июне поддерживают несколько факторов. Продолжается повышение нефтяных цен по мере выхода многих стран из карантина и постепенного увеличения деловой активности.

Превышение предложения над спросом сокращается. На прошедшей неделе число активных буровых установок в США снизилось на 17 единиц, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes.

Кроме того, участники рынка ожидают, что на встрече стран-экспортёров ОПЕК+ 9−10июня может быть продлено соглашения об объёмах сокращения добычи. Всё это приводит к тому, что цена барреля нефти марки Brent пробила вверх сильный уровень $37,10 и вышла на рубеж $37,50−38,10. В течение недели важны будут данные о запасах в США, данные выйдут 3 июня.

В целом на финансовых рынках — подъём рисковых активов, к которым относится нефть и рубль. Дело не только в выходе из пандемии. Но и в том, что беспрецедентные меры вливания денег в ведущих экономиках приводят к их выплёскиванию на фондовые, сырьевые рынки, поддерживая котировки.

Помимо этого, пока не оправдываются опасения о развёртывании новой «торговой войны» между США и Китаем из-за протестов в Гонконге 19 мая. Трамп на пресс-конференции по данной проблеме благоразумно не объявил о новых торговых мерах против Китая. Это также поддержало оптимизм.

Но в самих США из-за массовых выступлений в связи с событиями в Миннесоте усилилась напряжённость, что приводит к ослаблению доллара и косвенно также снижает его курс к рублю. С этих позиций на текущей неделе важен отчёт по рынку труда в США в пятницу 5 июня. Он обычно значимо воздействует на курс доллара.

В России также есть локальные факторы поддержки нашей валюты. Прежде всего, это ожидание снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 июня. Инвесторы покупают российские гособлигации, дающие пока более высокую доходность.

Кроме того, продолжаются продажи валюты в рамках «бюджетного правила» при цене нефти ниже $42,40. Но по мере роста нефтяных котировок сумма продаж может быть сокращена. Поэтому важным событием может стать решение ЦБ об объёмах данных валютных интервенций.

В целом, учитывая совокупность указанных и иных факторов, можно предположить, что в течение первой недели июня курс будет колебаться в основном в диапазоне 68,60 — 72,70 руб./доллар», — считает эксперт.

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