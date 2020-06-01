Сеул, , 13:32 — REGNUM Токио не ответил на призыв Сеула отменить ограничения на экспорт ряда технологических товаров. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Ранее южнокорейская сторона призывала правительство Японии прояснить свою позицию по вопросам экспортных ограничений и исключения из списка приоритетных торговых партнёров до 31 мая.

Отметим, что в ожидании ответа в Токио приостановили процедуру урегулирования торгового конфликта во Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, что 13 мая глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ким Чон Хан провел телефонный разговор с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки, в ходе которого обсудили ряд вопросов включая пандемию коронавируса и экспортные ограничения.

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