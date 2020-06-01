Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Дилеры японской компании Toyota в США приступили к приёму заказов на гибридную модель RAV4 Prime. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Стоит отметить, что RAV4 Prime является самым производительным и одновременно самым экономичным авто марки.

Внешне новый автомобиль отличается от предыдущей версии модели наличием более стильного переднего бампера, иных колёсных дисков и двухцветной, красно-чёрной окраски кузова.

В движение машину приводит бензиновый движок рабочим объёмом 2,5 литра максимальной мощностью 180 «лошадей», который работает с двумя электромоторами (по одному на каждой оси). Общая производительность модели равна 306 л. с.

От 0 до 96 км/ч RAV4 ускоряется за 5,7 секунды. Запас хода от одного заряда авто составляет около 700 км.

Стоимость новинки начинается от 39,2 тыс. долларов (около 2,75 млн руб.).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле 2020 года дилеры компании Toyota в РФ продали 2565 машин, что на 70% меньше, чем в апреле 2019 года.

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