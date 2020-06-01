Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязке. Сокращение финансирования в корректировке бюджета на 2020 год достигает 95%.

Контракт на строительство развязки за 8,2 млрд рублей подписали в марте 2020 года с группой компаний «Возрождение». Развязка призвана разгрузить артерии Кировского, Фрунзенского и Московского районов. В текущем году петербургский бюджет должен был выделить на стройку 839 млн рублей, но Смольный при корректировке бюджета из-за коронавирусной пандемии решил оставить только 50 млн рублей. В 2021 году предполагалось выделить 2,6 млрд рублей, но эту сумму тоже предлагается сократить более чем в пять раз.

Представители «Возрождения» написали в городское Заксобрание о том, что с подрядчиком не проконсультировались, а действия комитета по развитию транспортной инфраструктуры являются «незаконными и несправедливыми», так как годовые лимиты — это существенное условие договора, которое можно изменить лишь через суд либо по двустороннему согласию.

«Мы официально информируем вас о том, что предложение по фактическому критическому/запретительному уменьшению лимита (сокращение на 95%) было направлено в ЗакС чиновниками КРТИ на основе субъективного мнения Заказчика, без какого-либо обсуждения с нами как со стороной Государственного контракта», — цитирует издание «Фонтанка» письмо строителей, поступившее в Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа.

Добавим, городской парламент рассмотрит корректировку бюджета 2020 года во втором чтении 3 июня. Тогда же будет рассмотрена губернаторская поправка, которая еще больше увеличивает бюджетный дефицит.