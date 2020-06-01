Москва, , 12:54 — REGNUM Сбои в работе интернет-сервисов российского Сбербанка в настоящее время устранены и все данные системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе банка.

«В настоящее время все системы работают в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в пресс-службе уточнили, что утром 1 июня часть клиентов банка могла испытывать трудности при входе в сервис «Сбербанк Онлайн» и попросили извинения у них за доставленные неудобства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 мая из данных ЦБ РФ стало известно, что вложения российских банков в драгоценные металлы в апреле 2020 года сократились до 296,6 млрд рублей, или на 6,1% по сравнению с по мартом.