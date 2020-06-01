Москва, , 13:14 — REGNUM Вторая волна коронавируса, если она придётся на осень 2020 года, может привести к тому, что на рынке туриндустрии останется лишь пятая часть предприятий. Об этом 1 июня заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков во время онлайн-конференции, выдаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Гостеприимство у нас будет в масках и перчатке. Индустрия будет улыбаться вам глазами. Будут требования по социальному дистанцированию: начиная с шезлонгов и заканчивая ресторанами и кафе», — сказал Волков.

По его словам, индустрия опасается второй волны коронавируса, которая может произойти осенью 2020 года. В случае, если такой сценарий реализуется, большинство предприятий могут обанкротиться или перейти на полулегальную деятельность.

«Если будет вторая волна коронавируса то останется 10−20% крупных компаний. Мы увидим переток в серый рынок гостиничного бизнеса и общепита. Индустрия очень переживает, что такая ситуация может возникнуть», — подчеркнул Волков.

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