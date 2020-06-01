Самара, , 12:47 — REGNUM Более 229 тысяч семей в Самарской области получили единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, средства выплачены на 316 тысяч детей. А 229 147 семей уже получили эту меру поддержки. Выплату можно отслеживать на сайте Госуслуги в личном кабинете.

Отмечается, что в случае отказа от выплаты родителю приходит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после рассмотрения его заявления. После получения отказа, граждане могут подать новое заявления с уже корректной информацией.

Отмечается, что заявления на получения этой меры поддержки можно подать до 1 октября текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 3 млрд перечилено за день на выплаты новосибирским детям до 16 лет