Москва, , 12:38 — REGNUM По итогам первых четырёх месяцев 2020 года средневзвешенная цена нового легкового авто в России составила 1 млн 688 тыс. рублей. Об этом 1 июня сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, в указанный период средневзвешенная стоимость новых легковых машин в РФ увеличилась на 9,7% по сравнению с январем-апрелем 2019 года.

Аналитики агентства также отметили, что средневзвешенная стоимость иномарки за отчетный период составила 1 млн 967 тыс. рублей, а машин отечественных брендов — 698 тыс. рублей.

Средневзвешенную стоимость авто специалисты агентства рассчитывали исходя из средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и количества проданных по каждой модели авто с учетом модификаций.

Напомним, с января по апрель текущего года по количеству проданных машин в РФ лидируют корейские марки. Всего за отчётный период российские автолюбители купили 105 859 новых машин корейских компаний — на 5528 экземпляров меньше прошлогоднего уровня.

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