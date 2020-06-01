Тбилиси, , 12:34 — REGNUM Более 50 тысяч самозанятых граждан Грузии, оставшихся без доходов, к 1 июня смогли получить компенсацию от государства. Об этом журналистам рассказала и. о. заместителя директора Агентства содействия трудоустройству Нино Велтаури, сообщает агентство Black Sea Press.

Чиновница отметила, что выплаты начались с 28 мая. На это ушло более 15 млн лари (около $4,8 млн по курсу).

Велтаури также сообщила, что были выплачены пособия оставшимся без работы в период распространения коронавируса. Деньги получили свыше 72 тысяч граждан.

Напомним, для смягчения последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, правительство Грузии приняло решение выплатить пострадавшим категориям граждан компенсацию. Самозанятым выплачивают по 300 лари (около $90) единовременно, а потерявшим работу — по 200 лари (около $60) в течение трех месяцев.

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