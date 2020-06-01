Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В Ростовской области распространение коронавирусной инфекции оказало негативное влияние на объём ввода жилья. Этот показатель за период с января по апрель 2020 года упал на 14%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 1 июня.

По имеющимся данным, в Ростовской области за четыре месяца введено 645,7 тыс. кв. метров жилья. На снижение показателя сказалось сокращение на 22% индивидуального жилищного строительства и на 3% — ввода многоквартирных домов. Это связано как с временным закрытием магазинов и строительных рынков, так и с ограничением передвижения граждан.

«Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу отрасли. Наши строительные организации столкнулись с падением спроса на первичном рынке жилья, предприятия стройиндустрии ощутили те же проблемы при сбыте продукции», — прокомментировал заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Ростовской области до особого распоряжения действует режим повышенной готовности. Ограничительные меры введены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.