Воронеж, , 12:15 — REGNUM Новый свиноводческий комплекс запущен в Воробьёвском районе Воронежской области, сообщили 1 июня в пресс-службе правительства региона. Новый комплекс рассчитан на производство до 7,6 тыс. тонн мяса ежегодно. На данный момент на площадку уже завезли первое поголовье, а всего одновременно на территории компекса могут содержаться 35 тыс. голов.

«Ферма оснащена современным высокотехнологичным оборудованием и системой микроклимата, которая регулирует температурные режимы, создавая комфортные условия для персонала и животных. На комплексе будут трудиться около 40 жителей окрестных сельских поселений. Персонал полностью укомплектован и обучен», — сообщили в пресс-службе.

Строительство комплекса реализовала ГК «Агроэко» при финансовом участии Россельхозбанка, объём инвестиций составил 1 миллиард 137 тысяч рублей.