Москва, , 12:18 — REGNUM За первые четыре месяца 2020 года в России среди иномарок в сегменте легких коммерческих машин (сегмент LCV) первое место занимает Ford Transit. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

С января по апрель текущего года в стране было куплено 2942 экземпляра новых Ford Transit — на 16% меньше прошлогоднего уровня.

Второе место среди иномарок сегмента LCV занимает модель Volkswagen Caravelle с результатом 982 экземпляра, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тройку лидеров «иностранцев» замыкает Hyundai H1. Объём продаж этого авто за январь-апрель текущего года вырос на 39%, до 597 единиц.

На четвёртом и пятом местах модельного рейтинга разместились Mercedes-Benz V-Класса (495 ед.; — 1,6%) и Citroen Jumper (449 ед.; +48,7%).

За отчётный период в России всего было продано 27 496 новых машин сегмента LCV. Это на 12% меньше, чем год назад.

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в апреле текущего года по продажам лёгких коммерческих машин российский автомобильный рынок занял третье место в Европе.

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