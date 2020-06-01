Москва, , 12:14 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отменила требование к авиакомпаниям о рассадке пассажиров, при которой возможно заполнение только половины самолета. Об этом 1 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ведомстве.

Так, в подготовленных Росавиацией рекомендациях нет требований по заполнению воздушных судов наполовину. Соответствующую меру по введению лимита заполняемости салона самолета не поддержали в Министерстве транспорта, сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая в Роспотребнадзоре сообщили, что разработали рекомендации по работе воздушного, водного и автомобильного транспорта в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Так, сообщали в ведомстве, при продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест.

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