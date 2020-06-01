Москва, 1 июня 2020, 12:07 — REGNUM Власти РФ должны озаботиться поддержкой потребительского спроса, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого НИУ ВШЭ, который показал, что в России около 40% работников столкнулись с сокращением заработной платы.
Однако, как подчеркнул Шеин, российское правительство на поддержку потребительского спроса деньги выделяет с крайней неохотой.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос НИУ ВШЭ показал, что лишь у 20% опрошенных не произошло никаких негативных изменений в оплате или условиях труда.