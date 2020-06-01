Берлин, , 12:02 — REGNUM После нескольких дней простоя транзит газа по газопроводу «Ямал — Европа» по территории Польши и Германии сегодня, 1 июня, возобновился.

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По данным принимающего газотранспортного оператора Германии Gascade, поставки из России были возобновлены в 06:00 утра по европейскому времени. За первый час было прокачено около 24,5 млн киловатт-часов (около 2,3 млн куб. м). Таким образом, зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%.При этом на июнь, согласно данным европейских газотранспортных операторов, мощности польского участка газопровода забронированы примерно на 93%, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, транзит газа по гахопроводу «Ямал — Европа» был прекращён 28 мая, так как не были забронированы мощности. Ранее 26 мая прокачка газа в сторону Германии также была остановлена, 27 мая транзит был восстановлен.

Напомним, Польша отказалась продлить долгосрочное соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу «Ямал — Европа», с 17 мая прокачка по польскому отрезку трубопровода проходит только по результатам аукционов.