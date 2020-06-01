Москва, , 11:51 — REGNUM Нефтяные цены растут на фоне возможного переноса саммита ОПЕК+ на эту неделю: экспортеры планируют встретиться, чтобы обсудить продление рекордных сокращений добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Изначально планировалось, что соглашение будет действовать до июля, однако в данный момент участники рынка прогнозируют продление срока еще на три месяца.

В том случае если экспортеры примут положительное решение по вопросу, то котировки вполне могут вырасти до $40 за баррель.

29 мая были опубликованы данные от Baker Hughes, согласно которым число активных буровых установок сократилось одиннадцатую неделю подряд — на 15 штук до 222 единиц.

Сдерживающее воздействие на цены оказывают анонсированные США санкции против Китая, в частности лишения Гонконга привилегированного статуса, который предоставлял стране доступ к мировому рынку капитала и технологиям двойного назначения.

Впрочем, пока обошлось без упоминания торговых ограничений, благодаря чему сильного негативного эффекта на котировки удалось избежать.

В отсутствии свежего негатива, в частности серьезной ответной реакции со стороны КНР на действия США, нефтяные цены способны вырасти до отметки в $37,90 за баррель», — считает эксперт.

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