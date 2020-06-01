Москва, , 11:50 — REGNUM В России с начала 2020 года средства материнского капитала получили более 420 тыс. семей, заявила 1 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании в правительстве.

«На 30 мая 2020 года 421 тыс. наших семей получила государственный сертификат на материнский капитал, в том числе 135,4 тыс. семей получили сертификат в беззаявительном порядке», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно посланию президента Федеральному собранию, материнский капитал выплачивается с 1 января 2020 года, начиная с рождения первого ребёнка и составляет сумму 616 тыс. 617 рублей.

С учётом прогноза рождаемости, который имеет правительство на 2020 год, право на материнский капитал должны приобрести 1 млн 100 тыс. наших родителей. Срок программы продлён до 31 декабря 2026 года.

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