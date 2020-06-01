Москва, , 11:38 — REGNUM Банк России в своих прогнозах рассматривает возможность падения ВВП страны во II квартале 2020 года составит 8%, Однако, глядя на цифры, смотрится падение в 6%. И если случится чудо, то по итогам года Россия сможет избежать рецессии? заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Центробанк РФ 19 июня планирует провести очередное заседание Совета директоров по вопросам денежно-кредитной политики. С очень высокой вероятностью Банк России в июне снизит ключевую ставку с 5,5% до 4,5%, весомо поддержав реальный сектор экономики.

Напомню, что 5−6% — средняя рентабельность российских промышленных предприятий. При этом если июньский саммит ОПЕК+ окажется продуктивным, мы сможем увидеть дальнейшее снижение доллара. В первый летний месяц вероятно символическое снижение американской валюты ниже отметки 70 руб.

Ближайшие перспективы у России умеренно позитивные. Очевидно, что в третьем квартале, когда вся Россия выйдет из карантина, начнется восстановление экономики, нефть может уверенно преодолеть $40 за баррель и закрепится выше.

В июне и второй половине года для российской экономики остаются риски. Важнейший из них — это полное восстановление карантина в России и в мире. Тогда и нефть будет в лучшем случае будет на отметках $30−35.

В этом случае в стране провалится сектор услуг, безработица будет достаточно высокая, крупнейшие компании ТЭК и другие промышленные холдинги значительно сократят инвестиционные программы.

Наихудший сценарий в первой половине лета предполагает наложение торговой войны между США и Китаем на фоне второй волны коронавируса. Россию могут беспочвенно обвинить и в разгорающихся не на шутку текущих гражданских волнениях в США.

Если новые санкции Вашингтона коснутся российских ОФЗ, то российский минфин столкнется с серьезными проблемами финансирования бюджетного дефицита.

В этом случае рубль может потерять 10−15% к доллару. В рамках наихудшего сценария падение ВВП РФ в 2020 году составит около 8%», — высказал свое мнение эксперт.

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