Калуга, , 13:00 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 25 мая задолженность работодателей по заработной плате составляет 88,5 млн рублей. В основном, зарплатные долги имеются у предприятий, находящиеся в стадии банкротства, сообщает 1 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам регионального координационного совещания руководителей органов государственной власти.

Слайд к докладу на совещании Admoblkaluga.ru

В числе наиболее крупных должников — МСУ-35 (20 млн рублей), 60 арсенал (18 млн рублей) и Кировский завод (13 млн). С октября 2019 года по март 2020 года было выявлено порядка 1500 нарушений в сфере оплаты труда. По результатам проверок выписано штрафов на сумму более шести миллионов рублей. Материалы семи проверок переданы следователям регионального СКР.

«В нынешних условиях, когда, у людей есть масса проблем, особенно с выплатой заработной платы, когда есть снижение активности бизнеса, государство предпринимает значительные меры для того, чтобы найти возможность различными способами поддержать предпринимателей. В данном случае наша задача — сделать так, чтобы те старые долги, которые на сегодняшний день по разным причинам не выданы, были погашены, и средства поступили работникам. Это нужно сделать обязательно. И, конечно, нельзя допускать роста задолженности», — заявил на совещании врио калужского губернатора Владислав Шапша.

Читайте ранее в этом сюжете: Свыше 32 млн рублей составила задолженность по зарплате в Калужской области