Дубай, ОАЭ, , 11:38 — REGNUM Глава дубайской авиакомпании Emirates Тим Кларк заявил, что на полное восстановление прежнего положения компании может потребоваться четыре года. Об этом 1 июня сообщает Reuters.

«Я думаю, что к 2023−2024 годам мы увидим, что дела возвращаются в прежнее русло», — отметил Кларк в интервью агентству.

Напомним, до карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, авиакомпания Emirates осуществляла 157 различных авиарейсов в 83 страны мира.