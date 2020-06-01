Москва, , 11:33 — REGNUM По итогам января-апреля 2020 года больше всего новых автобусов было реализовано в Центральном федеральном округе. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период дилерам удалось реализовать 1427 новых автобусов — на 5,5% больше, чем год назад.

На втором месте Приволжский федеральный округ. Здесь за четыре первых месяца текущего года было приобретено 664 единицы автобусов (-16,7%). Тройку лидеров замыкает авторынок Сибирского федерального округа — 548 проданных автобусов (+2,6%).

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Северо-Западный округ (430 ед.; +13,8%) и Уральский ФО (375 ед.; +16,8%).

Напомним, с января по март 2020 года в РФ было продано 3448 новых автобусов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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