Ташкент, , 11:29 — REGNUM Налоговые органы в Узбекистане реструктуризируют для повышения уровня сервисоориентированности, сообщили в пресс-службе Государственного налогового комитета.

С 1 июня новый порядок обслуживания введен в Ташкенте, Андижанской и Сурхандарьинской областях. Налогоплательщики обслуживаются в областных управлениях, а не районных инспекциях, как было раньше.

Реструктуризация пройдет с учетом рекомендаций Международного валютного фонда. В частности, создаются специальные отделы по регистрации и возврату НДС и отбирается квалицированные специалисты.

Отметим, в качестве плательщиков НДС в Узбекистане зарегистрировано 96 130 субъектов хозяйственной деятельности. Новый механизм обслуживания планируется внедрить с 1 октября 2020 года.