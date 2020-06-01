Киев, , 11:28 — REGNUM С 1 июня, согласно новым тарифам НАК «Нафтогаз», цена на природный газ для промышленных предприятий Украины снижена на 20% в сравнении с ценами мая 2020 года, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

В сообщении говорится, что компания предлагает газ предприятиям по цене 2713 — 3182 грн/тыс. куб. метров без НДС и расходов на транспортировку. Стоимость газа зависит от объёмов поставок и сроков оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), в котором эксперты обнаружили пункты, лоббирующие покупку Украиной дорогого сжиженного газа вместо дешёвого российского.

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