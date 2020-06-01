Москва, , 11:17 — REGNUM В России значительная часть работодателей по разным причинам и поводам уменьшила зарплату своим сотрудникам, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса НИУ ВШЭ, который показал, что около 40% работников в России столкнулись с сокращением зарплаты после начала пандемии коронавируса.

«Итоги этого опроса выглядят достаточно правдоподобно. Может быть, даже несколько занижено, — сказал Кудюкин. — Действительно многие организации просто прекратили работу и платили работникам меньше. Если платили вообще. Вероятнее всего, они считали это простоем. Ну, а что касается тех, кто продолжал так или иначе работать, в целом ряде регионов у школьных учителей урезали стимулирующие выплаты. Совершенно необоснованно, поскольку нагрузка при дистанционном преподавании выше, чем при преподавании в классе. Могли также снять надбавки за ведение кабинета, за классное руководство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги опроса НИУ ВШЭ показали, что почти 10% респондентов вовсе лишились работы. Более 30% из тех, кто продолжил трудовую деятельность, сообщили, что без работы остались члены их семей. Примерно 20% опрошенных сообщили о полной или частичной потере премий и бонусов, 7% столкнулись с задержкой зарплаты.