Москва, 1 июня 2020, 11:17 — REGNUM В России значительная часть работодателей по разным причинам и поводам уменьшила зарплату своим сотрудникам, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса НИУ ВШЭ, который показал, что около 40% работников в России столкнулись с сокращением зарплаты после начала пандемии коронавируса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги опроса НИУ ВШЭ показали, что почти 10% респондентов вовсе лишились работы. Более 30% из тех, кто продолжил трудовую деятельность, сообщили, что без работы остались члены их семей. Примерно 20% опрошенных сообщили о полной или частичной потере премий и бонусов, 7% столкнулись с задержкой зарплаты.