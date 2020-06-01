Москва, , 11:04 — REGNUM Торги по рублевым парам 29 мая закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,49%, до 70,14 руб., евро/рубль — на 0,21%, до 77,93 руб., фунт/рубль — на 86,75 руб. Рубль неохотно укреплялся к доллару США на дневной сессии и ускорился на американской на фоне резкого роста нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам дня цена на нефть марки Brent подорожала на 6,5%, до $37,56 за баррель. Цена выросла после того, как журналистам по ошибке разослали черновик интервью саудовского министра энергетики Халида аль-Фалиха, сообщает Financial Times.

В нем говорится, что королевство готово принять участие в скоординированных действиях, чтобы помочь нефтяному рынку достичь равновесия.

Санкции против Китая, объявленные президентом Дональдом Трампом, оказались меньше, чем ожидалось. Трамп не упомянул ничего, что может подорвать соглашение первой фазы по торговле с Китаем, которое было достигнуто в начале года. Рынки на время успокоились.

Сегодня, 1 июня, на торгах в Азии нефть торгуется в зеленой зоне. Покупателям удалось проскочить уровень $36,80. Нет никаких препятствий, которые бы могли остановить покупателей дойти до уровня $41.

За май рубль подорожал к доллару на 5,72%. По-прежнему настроен на тест уровня 70 руб. Первая ближайшая цель 68,60 руб., чтобы закрыть гэп от 10 марта.

Если продавцы закроют разрыв за эту неделю, то следующей целью выступит уровень 66,75 руб. Падение ниже 66,75 руб. не рассматривается на данный момент.

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