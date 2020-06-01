Стокгольм, , 11:21 — REGNUM Решение властей Швеции не объявлять локдаун с последующим объявлением жесткого карантина теперь является спорным моментом в шведской стратегии против коронавируса. Однако такое решение шведского правительства привело к позитивным последствиям для лесозаготовочной промышленности страны, так как шведские лесопильные комбинаты продолжали работать, в то время как их канадские конкуренты были вынуждены приостановить свое производство, что помогло шведским увеличить свою долю на рынке в Китае и США. Об этом 1 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Несмотря на то, что во время пандемии коронавирусной инфекции спрос на пиломатериалы снизился во всем мире, шведским лесопильным заводам все же удалось завоевать новые доли рынка, прежде всего в США и Китае. Особенно шведская древесина востребована в Китае, где сегодня продается на 50% больше шведских пиломатериалов, чем год назад.

Во многом это связано с тем, что лесопилки в Швеции продолжали производство во время пандемии, в отличие от многих конкурентов в других странах, где деятельность была прекращена в связи с решением властей приостановить всю торговую, производственную и финансовую деятельность.

Таким образом, бизнесменам из Швеции удалось потеснить конкурентов из Канады, выбив их со значительной доли рынка.