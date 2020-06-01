Москва, 1 июня 2020, 11:00 — REGNUM Пандемия коронавируса ускорила в России исчезновение традиционных салонов связи и переход соответствующих услуг в онлайн-формат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил экономист Сергей Хестанов. Так он прокомментировал итоги опроса, которые показали, что в России может исчезнуть почти треть салонов связи. Как полагает Хестанов, такие опасения вполне обоснованы, причём причины этого процесса начали формироваться задолго до пандемии.
Как полагает экономист, жители РФ всё лучше и лучше осваивают онлайн-покупки и онлайн-платежи, и изменить этот процесс невозможно. Традиционный офлайн формат, по мнению Хестанова, останется в элитном сегменте и в сегменте тех вещей, которые хочется подробно изучить перед покупкой. А всё остальное дрейфует в онлайн. В итоге, как подчеркнул экономист, примерно треть салонов связи ждёт закрытие.
Напомним, как сообщалось ранее, опрос, проведённый аналитическим агентством TelecomDaily, показал: около 37% представителей российского мобильного ритейла считают, что число салонов связи сократится на 10−20%.