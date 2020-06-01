Москва, , 11:00 — REGNUM Пандемия коронавируса ускорила в России исчезновение традиционных салонов связи и переход соответствующих услуг в онлайн-формат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил экономист Сергей Хестанов. Так он прокомментировал итоги опроса, которые показали, что в России может исчезнуть почти треть салонов связи. Как полагает Хестанов, такие опасения вполне обоснованы, причём причины этого процесса начали формироваться задолго до пандемии.

«Дело в том, что сами по себе салоны сотовой связи, их взлёт — это явление, характерное для времён, когда люди в массе своей не научились пользоваться онлайн-торговлей, — сказал Хестанов. — Но прогресс не стоит на месте. Люди повзрослели, выросло поколение тех, кто привык покупать что-то онлайн. А содержание салона требует расходов — персонал, помещение, аренда и так далее. Понятно, что пандемия всё обострила, но тенденция к постепенному отмиранию этого формата существует уже лет пять-семь, а введённые ограничения просто всё обострили. Все объекты, экономика которых и без того была достаточно слабой, тут же попали под сокращение».

Как полагает экономист, жители РФ всё лучше и лучше осваивают онлайн-покупки и онлайн-платежи, и изменить этот процесс невозможно. Традиционный офлайн формат, по мнению Хестанова, останется в элитном сегменте и в сегменте тех вещей, которые хочется подробно изучить перед покупкой. А всё остальное дрейфует в онлайн. В итоге, как подчеркнул экономист, примерно треть салонов связи ждёт закрытие.

Напомним, как сообщалось ранее, опрос, проведённый аналитическим агентством TelecomDaily, показал: около 37% представителей российского мобильного ритейла считают, что число салонов связи сократится на 10−20%.