Москва, , 10:56 — REGNUM Российский препарат прямого действия против коронавируса «Авифавир» имеет ряд противопоказаний. Об этом 1 июня сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Его нельзя принимать беременным женщинам, нельзя принимать при планировании семьи. Но он имеет меньше побочных эффектов, чем стандартные процедуры», — сказал Дмитриев.

При этом препарат будет поставляться только в клиники. В розничной продаже граждане его приобрести не смогут.

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