Москва, , 10:43 — REGNUM По итогам первых четырех месяцев 2020 года кроссовер Toyota RAV4 стал самым доходным авто в России. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период Toyota RAV4 «заработала» 26 млрд рублей став лидером по выручке с продаж на автомобильном рынке России. Всего же за январь-апрель японской компании удалось реализовать 12 521 единицу данной модели.

На втором месте самых доходных моделей российского рынка легковушек оказалась Hyundai Creta. За проданные с января по апрель текущего года 21 107 экземпляров модели дилерам южнокорейской марки удалось получить 24,7 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает еще одна корейская модель — Kia Rio. За четыре месяца 2020 года российские автолюбители приобрели 25 691 такой автомобиль на сумму в 24 млрд рублей.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, всего в апреле текущего года дилеры японской компании Toyota в РФ продали 2565 автомобилей. Это на 70% ниже прошлогоднего результата.

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