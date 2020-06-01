Москва, , 10:38 — REGNUM В России зарегистрировано 2,09 млн безработных, заявил 1 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время заседания комитета Совета федерации по социальной политике.

«Мы на сегодняшний день видим, что, действительно, растет количество зарегистрированных безработных граждан», — сказал министр. Новые данные приводятся по состоянию на 1 июня.

Напомним, по состоянию на 18 мая в России было зарегистрировано 1,6 млн безработных. Таким образом, число безработных за минувшие две недели выросло на 30%.

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