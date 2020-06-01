Москва, , 10:30 — REGNUM Небывалый ливень, начавшийся в Москве 29 мая и продолжавшийся несколько дней, грозил затопить улицы и нарушить работу городских систем. Рекорд осадков за 70 лет был побит стихией, однако «дождевого коллапса» удалось избежать — вовремя принятые московскими службами ЖКХ беспрецедентные меры позволили в короткие сроки предотвратить возможные последствия разгула стихии.

Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, с 29 мая в российской столице в среднем выпало около 80 мм осадков, а на северо-востоке и юго-западе местами и вовсе до 110 мм.

«По данным на 12:00 мск 31 мая, в городе повалены 96 деревьев, получили повреждения 20 автомобилей, пострадавших нет», — констатировал заместитель мэра. По его словам, за прошедшие сутки в городе зафиксировано 18 локальных подтоплений, все их удалось быстро ликвидировать.

«Аварийные службы ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосводоканала» и «Мосводостока» работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад», — подчеркнул Петр Бирюков.

Во многом победить в этом противостоянии удалось благодаря слаженной работе коммунальщиков и серьезному запасу прочности, продемонстрированному городскими службами, отметил он. На протяжении последних лет город последовательно работал на упреждение, в результате чего количество проблемных мест по скоплению воды в Москве уменьшилось с 2785 адресов в 2011 году до 64 адресов в 2019 году. На конец 2019 таких адресов оставалось всего 54.

Если бы не эта работа, российской столице, вполне возможно, не повезло бы так же, как и ее ближайшим соседям, полагают московские коммунальщики. Так, несколько населённых пунктов в Красногорске попросту затопило, и многих жителей пришлось эвакуировать, дороги в Можайске, Лобне, Подольске, Домодедове, Балашихе, Дзержинском, Сергиевом Посаде, Фрязине, Люберцах, Химках, Мытищах и других подмосковных городах оказались подтоплены. Видео превратившихся в небольшие реки улиц заполнили интернет, однако в самой столице материала для подобной видео у горожан не нашлось.

Чтобы не дать рекордному ливню заполонить дворы и дороги Москвы и нарушить движение общественного транспорта, на ее улицы от одного только ГУП «Мосводосток» выехали 250 бригад и более 200 единиц техники.

Получая заявки и жалобы от жителей, Центральная диспетчерская служба передавала задания аварийным бригадам, которые оперативно направлялись по указанным адресам и ликвидировали скопления воды, затопления, неисправности и другие угрозы, спровоцированные ливнем.

В целом, отмечают в столичном комплексе городского хозяйства, городская система водоотведения полностью справилась со сверхнормативным количеством осадков. 29 мая «Мосводосток» успешно отработал 32 заявки. Коммунальщики также активно мониторили социальные сети, находя там обращения москвичей, это позволило быстро и эффективно оперативно принять меры по 10 заявкам.

Специалисты занимались откачкой воды специализированной техникой, промывкой участков трубопровода водосточной сети, очисткой от скопившегося бытового мусора водосточных решеток и другими необходимыми мерами.

В мэрии сообщили, что развитие сети ливневой канализации и водосточных коллекторов в столице активно продолжается. На 2020 год намечены строительство и реконструкция 14 километров «ливневки», которые еще больше увеличат ее пропускную способность и прочность всей системы жизнеобеспечения города.

Как отметил Петр Бирюков, в результате майских ливней не было допущено никаких отключений электричества.

«В режиме повышенной готовности находятся 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей», — рассказал глава комплекса городского хозяйства.

Он призвал москвичей во время непогоды неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты и не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.