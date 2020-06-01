Москва, , 10:41 — REGNUM Уверенный рост нефтяных котировок в мае сменился в первый день июня небольшим снижением. Об этом свидетельствуют 1 июня данные торгов на сырьевых биржах.

Так, на лондонской бирже ICE июльские фьючерсы на Brent торговались в 08:13 мск на отметке $35,23 за баррель. Снижение составило $0,29 (0,82%). Предыдущие торги показали рост на $0,04 (0,1%), до $35,33 за баррель.

Нефть Brent с поставками в августе подорожала на $1,81 (5%), до $37,84 за баррель. К 10:21 мск цена опустилась до $37,77 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI торговались в 10:20 мск на отметке $35,45 за баррель. На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром нефть WTI дешевела на $0,23 (0,65%), до $35,26 за баррель.

В мае по данным MarketWatch WTI поднялась в цене на 88,4%, что является максимальным приростом за месяц с 1983 года. Нефть Brent подорорада за май на 39,8%, что стало наибольшим значением с марта 1999 года.